L’Italia è leader del riciclo ma ha un problema con i rifiuti elettronici Sui Raee siamo a meno della metà degli obiettivi Ue

(Di domenica 30 giugno 2024)campionessa delè sempre più lontana daglieuropei per la raccolta e il trattamento dei, idi apparecchiature elettriche ed elettroniche, dai monitor ai vecchi telefoni cellulari, per intenderci. È quanto emerge dal report del centro di coordinamento, relativo al 2023, che vedeallontanarsi sempre di più dai target fissati a livello comunitario. Lo scorso anno, il tasso di raccolta deitecnologici si è attestato al 30,24% del totale immesso,dell’obiettivo europeo, fissato al 65%. A calare non è solo la quantità diraccolti, ma anche di quelli trattati negli appositi impianti. Nel 2023, sono state avviate a recupero 510.708 tonnellate di, in calo del 4,6% rispetto all’anno precedente.