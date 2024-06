Librino il cane poliziotto Maui trova un revolver calibro 38 nascosto in un sottotetto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 30 giugno 2024) Nell’ambito dell’attività di controllo straordinario del territorio, per contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, nei giorni scorsi, in osservanza delle disposizioni impartite con ordinanza del Questore di Catania, gli agenti della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fatto controlli specifici nel quartiere “”. Una38 pronta per essere utilizzata L’attività ha permesso ai poliziotti di rinvenire e sequestrare, a carico di ignoti, una pistolacal. 38 pronta per essere utilizzata. Il rimento è avvenuto grazie ai controlli di alcuni edifici di edilizia popolare e, in particolare, in viale Biagio Pecorino.e il suo fiuto infallibile A scovare l’arma è stato il”, che con il suo infallibile fiuto ha condotto gli agenti fino aldello stabile.