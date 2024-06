Ladispoli il sindaco Alessandro Grando | Condoglianze al consigliere Paliotta per la scomparsa del papà

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giugno 2024- “A nome dell’Amministrazione comunale, della Città die a titolo personale porgo le più sentitealcomunale Crescenzoper ladel suo caro”: così ildi, in una nota stampa. “Siamo profondamente addolorati – continua il- ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .