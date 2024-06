Italia Spalletti non ha intenzione di dimettersi nessun esonero resta c t

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 30 giugno 2024)– Un vertice è già andato in scena nella notte per capire come sia stata possibile una resa così. Non è tanto la sconfitta, ma il modo in cui gli azzurri hanno perso che ha colpito i dirigenti federali e lo stesso Gravina. L’impressione è che non ci saranno esoneri, ma niente è scontato Vi è molta attesa per conoscere il futuro di Luciano, c.t. della Nazionalena, dopo l’inopinata eliminazione da Euro 2024 ad opera della Svizzera.: ”Torniamo a casa, è già finita. Parlerò con Gravina e sentiremo” “Torniamo a casa, è già finita. E nel modo peggiore, perché non ci abbiamo nemmeno provato: una resa incondizionata, imbarazzante, inaccettabile, che da campioni in carica brucia doppio. Riporta Il Corriere della Sera: ”Parlerò con Gravina e sentiremo” aggiunge Luciano