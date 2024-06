Guardia carceraria arrestata per aver fatto sesso cin detenuto Video chock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 30 giugno 2024) Una vicenda che ha suscitato grande clamore si è verificata recentemente nel carcere di Wandsworth, a Londra. Linda De Sousa Abreu, un’agente di sicurezza trentenne, è statadalla polizia londinese con l’accusa di abuso d’ufficio perintrattenuto una relazione intima con unall’interno del penitenziario. La notizia, diffusa rapidamente sui social media, ha messo in luce una situazione preoccupante e ha sollevato domande sull’integrità del sistema carcerario britannico. Il caso è esploso quando ungirato con un cellulare ha iniziato a circolare online. Nel filmato, Linda è vista in uniforme mentre è coinvolta in un atto sessuale con un, ripreso da un compagno di cella. La presenza della radio della, che trasmetteva i dialoghi dei colleghi ignari di quanto stava accadendo, aggiunge un ulteriore elemento di sorpresa e disorientamento.