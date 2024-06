Gravina blinda Spalletti | Impensabile rinunciare a un progetto ambizioso dopo otto mesi LIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2024) Il presidente della Figce il ctparlano in conferenza stampala disfatta degli Azzurri contro la Svizzera. Prende parola. «Credo che sia giusto ringraziare tutti quelli che hanno dato un contributo di lavoro per questo evento. Mi riferisco a tutti i collaboratori della Federazione. E’ una giornata particolare, il nostro appuntamento con Euro2024 si è concluso ieri. Tanti sentimenti e riflessioni che si accavallano, ma siamo dispiaciuti per non aver potuto dare ai tifosi quella gioia che meritano e per il risultato, ma sappiamo che il risultato è soggetto a tantissime variabili, che comprendono l’ipotesi di una sconfitta. Rimane la delusione per non aver potuto dimostrare a chi ci ha seguito tutto quello che è stato fatto da questi ragazzi durante la preparazione.