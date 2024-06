Francia l’ultradestra vola al 34% il Rassemblement National a un passo dalla maggioranza assoluta Solo terzo il blocco di Macron

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Oltre undei francesi avrebbe votato per ildi Jordan Bardella e per i suoi alleati, che al primo turno delle legislative sarebbero al 34%. Più indietro di diversi punti il Nouveau Front populaire,delle sinistre unitario, stimato al 28,1%.in terza posizione – così come previsto dai sondaggi – la coalizione centrista fedele al presidente Emmanuel, col 20,3%. È questo quanto indicano gli exit poll diffusi sui media francesi (con alcuni decimali di distanza tra quelli dei diversi istituti) pochi istanti dopo le 20, alla chiusura dei seggi per le elezioni legislative anticipate indette dallo stessodopo la bruciante sconfitta elettorale alle Europee dello scorso 9 giugno. Con questi risultati, secondo le proiezioni lampo dell’Institut Elabe, l’RN potrebbe ottenere tra i 260 e i 310 seggi nella prossima Assembléee.