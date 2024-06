F1 Pagelle Gp Austria | Russell al posto giusto nel momento giusto Verstappen torna ‘alle origini’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Spielberg, 30 giugno 2024 – Clamoroso in. George(Mercedes) vince il Gran premio al Red Bull Ring approfittando dell’incidente a sette giri dal termine tra Maxe Lando Norris. Secondoper Oscar Piastri, Ferrari sul podio con Carlos Sainz. Fine settimana da incubo per Charles Leclerc, che chiude 11esimo e fuori dalla zona punti. F1,vince il Gp d’: clamoroso incidente-Norris. Ferrari terza con Sainz Le. A caval donato non si guarda in bocca. George è spettatore da lontano della sfida al calor bianco trae Norris. Ha il merito di essere alnele anche questo è un pregio. Una nota non insignificante: dal 2022 le uniche vittorie Mercedes le ha conquistare lui.