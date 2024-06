Di Lorenzo indizio social sul futuro? Il commento non passa inosservato – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 30 giugno 2024) Ildi Giovanni Diè ancora in bilico, anche se sono arrivati segnali distensivi nei giorni scorsi. Intanto arriva ilsuiche non possa. Immediatamente dopo il termine della Serie A, in casa Napoli è scoppiato il caso Giovanni Di. Il capitano del Napoli è finito al centro delle critiche feroci da parte dei tifosi a causa delle prestazioni non all’altezza durante l’arco della stagione. Nelle scorse settimane è stata chiesta la cessione dal suo agente, ma ora sembra che ci siano dei segnali distensivi. Intanto Diha commentato un post su Instagram, che potrebbe essere unper ilDi, ilsa disulLa giornata odierna ha sancito la fine del rapporto tra il Napoli e Piotr Zielinski dopo 8 stagioni.