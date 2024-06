Cuciniamo insieme | arista alle albicocche

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 30 giugno 2024) AAA ricetta saporita cercasi. Ed eccola pronta! Abbiamo saccheggiato nel giardino di un’amica dellegustosissime e ci è venuto subito desiderio di provarle anche in cucina. L’albicocca è frutto antichissimo (arriva dalla Cina e a noi l’ha portata Alessandro Magno) ed è un veroato della salute: contiene un ottimo corredo vitaminico, ha una buna dose di potassio e in estate è quello che ci vuole per integrare i sali che si perdono. È anche “amica” dell’abbronzatura e grazie alla sua componente acida si presta assai a preparazioni con carne e pesce. Eccone dunque una. Ingredienti - 800 gr didi maiale, 6 o 8ben mature, una cipolla bianca di generose dimensioni, 80 gr di burro di primo affioramento, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaio colmo di senape, mezzo bicchiere di vino bianco (facoltativo potete sostituirlo con acqua calda), 4 foglie di salvia e 6 foglie di menta, sale e pepe q.