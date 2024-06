Cannucceto inizia la festa Spettacolo di fuoco e musica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024)è in. Nella frazione di campagna di Cesenatico il Comitato di zona oggi propone "a tutta birra - summer fest", unativa pensata in principio per i residenti, che è poi diventata un momento di incontro per centinaia di persone, anche provenienti dai paesi limitrofi. L’appuntamento è alle 17.30 nel campo sportivo del rione, dove è presente lo stand delle piadine da Lorenzo ed è possibile gustare anche hot dog, patatine fritte, birre, gelato e dolciumi. Nel corso della giornata si terrà una gara di torte che l’anno scorso ha acceso una grande competizione tra le donne partecipanti. Il clou quest’anno sarà il concerto dei Moka Club, una band molto apprezzata sul territorio, chiamata per coinvolgere il pubblico con un vasto repertorio rigorosamente live.