Belgio Tedesco | Contro la Francia dobbiamo saperci adattare vogliamo vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) “Ovviamente abbiamo un piano per affrontare la, ma allo stesso tempoessere in grado di adattarci velocemente. Abbiamo 90? per dare tutto, faremo il possibile e anche l’impossibile: questo gruppo è giovane ma vuole“. Così Domenicoalla vigilia dell’ottavo di finale di Euro 2024 tra, nelle parole riportate dall’Uefa, A proposito degli avversari, il ct ha aggiunto: “Sono degli avversari duri. Ovviamente è una partita importante, da dentro o fuori. È una sensazione speciale,rimanere concentrati, abbiamo le qualità per farcela. Le ultime partitedi loro sono ben impresse nelle menti dei miei giocatori. Abbiamo molte cose che ci possono servire come motivazione. Pochi gol? È incredibile aver segnato solo due gol dopo tre partite, proprio come loro.