Basket Stefano Tonut | Battere Georgia e Spagna ci ha dato fiducia raggiungere Parigi sarebbe meraviglioso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) L’Italia è arrivata a San Juan, da Miami, dopo due giorni di allenamenti in Florida. L’isola di Porto Rico, tra due giorni, sarà teatro dell’esordio dell’Italia in uno dei quattro Preolimpici che mette in palio l’ultima serie di pass (uno per torneo) per2024. A parlare, all’approdo nell’isola, è: “Queste sono sempre competizioni particolari, dove ci si gioca tutto in pochi giorni e soprattutto in un momento della stagione molto delicato, dopo la fine dei campionati nazionali. Abbiamo fatto tesoro dei pochi allenamenti che abbiamo sostenuto e soprattutto delle due amichevoli. Le vittorie controci hannoe fatto capire che anche se la squadra non è la stessa dello scorso anno il gruppo è solido e concentrato“.