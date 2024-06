Aperture serali dei negozi È già conto alla rovescia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Il countdown è avviato: manca ormai meno di una settimana all’inizio di una nuova stagione per i Percorsi Notturni, l’iniziativa che prevede l’apertura deidel centro di Pistoia per tutti i giovedì di luglio, fino a mezzanotte. Il progetto, destinato ad attrarre residenti e turisti, nasce dsinergia tra Confcommercio Pistoia e Prato e l’Associazione culturale del centro storico di Pistoia. La locandina di quest’anno è particolarmente evocativa: i principali monumenti cittadini, infatti, si presentano appesi alle grucce che si trovano tipicamente nei, richiamando al connubio vincente tra le bellezze del centro storico e le. Si inizia quindi giovedì 4 luglio, quando le attività resteranno aperte in concomitanza della Notte rossa di Avis e con il primo evento del Pistoia Blues, il concerto di Calexico.