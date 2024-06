Tappi attaccati alle bottigliette scatta l’obbligo dal 3 luglio | lo dice l’Ue

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 29 giugno 2024) Dal 3entra in vigore una nuova normativa europea che prevede la vendita esclusiva di bottiglie di plastica conprogettati per rimanereal contenitore. Questa misura, definita “tappo solidale”, mira a ridurre la dispersione deinell’ambiente, e si inserisce nel panorama della lotta contro l’inquinamento da plastica. Una mossa che per tutelare l’ambiente Il design innovativo è semplice ma efficace. Inon si staccano completamente dbottiglie, grazie a strisce di plastica che li mantengono collegati. Grandi marchi come Coca-Cola sono stati tra i primi a implementare questo cambiamento, distribuendo il nuovo design in tutta Europa nel corso dell’ultimo anno. Da circa un anno l’Europa ha adottato una nuova regolamentazione che riguarda le bottiglie di plastica e i relativi