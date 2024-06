Prove di intesa tra Pd e Alzano Viva | Per costruire risposte differenti attente ai bisogni di tuti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 29 giugno 2024)Lombardo.un progetto condiviso, sulla scia dei tentativi in corso a livello nazionale, per contrastare la maggioranza rappresentata dalla destra: anche adLombardo è in corso il tentativo di arrivare a un’alternativa unitaria, unendo le anime che oggi compongono l’opposizione. I protagonisti del processo sono il locale circolo del Partito Democratico e l’associazione– Cittadinanza Attiva: “Le recenti elezioni politiche hanno evidenziato con forza la necessità di un dialogo tra le forze progressiste che offra alle cittadine e ai cittadini un’idea di futuro alternativo a quella della destra reazionaria e sovranista – scrivono in una nota congiunta – Anche il livello locale è chiamato ad accogliere l’appelloniente dalle urne”.