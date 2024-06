Olimpiadi del Cuore 2024 Matilde Brandi | Daje De Rossi

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di sabato 29 giugno 2024)“regina” a Forte dei Marmi in occasione delledeldi Paolo Brosio. Laci ha concesso nuovamente un’intervista esclusiva. Tanti i temi toccati, fra cui (ovviamente) la Roma (di cui laè una tifosa sfegatata) ma anche il percorso dell’Italia agli Europei tedeschi e una “battuta” sulla Lazio. “Mi dispiace molto che Mourinho se ne sia andato, e come me anche molti altri romanisti. Rimane uno dei top e io sono una sua fan della prima ora. Con lui si sognava lo scudetto, ma non c’erano le condizioni. Avrebbe avuto bisogno di più tempo per lavorare, ma comunque un trofeo lo ha portato e non è poco“. Deè riuscito a fare ciò che Mourinho non riusciva più a fare, ovvero compattare spogliatoio e ambiente che è una cosa molto importante.