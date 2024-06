Nuovo collegamento tra Bergamo e Il Cairo | tre voli settimanali con Nile Air

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 29 giugno 2024) Orio al Serio. Venerdì 28 giugno 2024 la compagnia aerea egizianaAir ha inaugurato la nuova rotta tra Ile l’aeroporto di. Ilviene operato con un Airbus A320 configurato con 8 posti in Business Class e 156 in Economy Class, e garantito con tre, nei giorni di mercoledì, il venerdì e la domenica con partenza daalle 21:20 e arrivo alalle 02:00 (+1), e decollo da Ilalle 17:10 con arrivo a Milano-alle 20:10. Il volo inaugurale è stato salutato dal tradizionale arco d’acqua dei Vigili del Fuoco Distaccamento di Orio al Serio. La rotta tra Ile Milanoè la prima in assoluto operata daAir in Italia, che diventa il nono Paese servito dalla compagnia aerea egiziana.