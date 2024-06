L' Italia torna a casa battuta ed umiliata dalla Svizzera

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 29 giugno 2024) Torniamo anel modo più inglorioso possibile. Non perché ad eliminare l’sia la, ma perché tutto avviene in una serata che offende quello che rimane della storia e del blasone di una nazione che vive di calcio e che si sta ormai abituando a perdere. Sempre e male. Con l’unica straordinaria eccezione dell’Europeo che ormai è storia. L’esce di scena. Non deve trarre in inganno il piccolo forcing che ha prodotto un palo con Scamacca quando gli elvetici si sono chiusi a protezione del doppio vantaggio. L’ha perso senza nemmeno mai entrare in partita, dominata nell’organizzazione in tutte le zone del campo,in ogni reparto e duello uomo contro uomo. Tradita dai suoi giocatori di riferimento (Donnarumma a parte), ma anche e soprattutto dalle scelte di un commissario tecnico che ha varato l’ennesimo ribaltone ripudiando il modulo che ci aveva salvato con la Croazia, gettando a mare Jorginho per puntare su Fagioli – inadeguato al compito e al contesto -, accatastando attaccanti ed esterni quando la situazione si è rivelata compromessa.