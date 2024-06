Il tafazzismo di Giorgia in nome della coerenza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 29 giugno 2024) In una notte di intense trattative,Meloni ha scelto di seguire una strada che l’ha portata a rompere molti legami. Il giorno successivo, a Palazzo Chigi, si è sottolineato che la decisionepremier è stata guidata dae lealtà agli ideali. Tuttavia, il suo attuale isolamento in Europa è il risultato sia di una politica interna radicale, sia di una serie di errori tattici che l’hanno portata ad accettare una posizione di svantaggio imposta da altri leader europei come Scholz e Macron. Meloni ora si trova sola, consapevole di aver deluso anche Sergio Mattarella. Le sue speranze di ottenere un ruolo di rilievo nell’UE sono minime, e potrebbe dover accontentarsi di un portafoglio meno significativo di quanto sperato. Nel contesto delle recenti votazioni, Meloni ha scelto di opporsi a determinati candidati e di astenersi su altri, sperando in un cambiamento radicalesituazione politica.