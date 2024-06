Fallimento Italia Spalletti in bilico? Circola già il nome del sostituto!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 29 giugno 2024) Gran brutta sconfitta dell’che viene eliminata dalla Svizzera da EURO 2024,nel mirino della critica, spunta ildel possibile. Una eliminazione che fa male quella dell’, sconfitta per 2-0 dalla Svizzera. Con questo risultato la nazionale abbandona agli Ottavi di Finale l’Europeo 2024 di Germania, pur avendo tutt’altre aspettative. Eppure non è stata solo la gara contro gli elvetici a non aver convinto: si dalla prima gara della fase a gironi l’non è piaciuta, né per impostazione in campo né (e soprattutto) per l’atteggiamento della squadra. Il CT è così finito sotto accusa, con alcune sue scelte che pesano tanto sull’andamento e sul rendimento della Nazionale a Euro 2024. Su tutte le convocazioni, con ben 10 difensori risultati poi inutilizzati nel modulo con la difesa a quattro imposta da, dove sarebbe forse stato più opportuno convocare qualche attaccante in più, considerando i vari Orsolini oppure Politano lasciati a casa.