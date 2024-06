Europei la furia di Fabrizio Corona | Nazionale di ragazzini sfigate e… Senza limiti…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 29 giugno 2024) Al termine della gara tra Svizzera e Italia, conclusasi con la vittoria dellaelvetica, molto sono i malumori attorno al mondo calcistico azzurro. Tra questi, arriva il duro sfogo sui social di, che tramite un’instagram story ha espresso il suo pensierofreni: “Unadisfigati,cog***ni, stupidi e viziati. Zero carattere, zero determinazione. Li vedremo tutti a Ibiza con i loro tatuaggisenso, le loro finte famiglie e le loro bambole di plastica. Se fossimo un paese serio Equitalia dovrebbe pignorargli lo stipendio. L’allenatore un fottuto boriosovalori, principi e onestà intellettuale. Viva l’Italia, mi dispiace per quelli che ci credono ancora ma noi siamo il paese che elegge una come la Salis per rappresentarci”.