Classifica Tour de France 2024 prima tappa | Romain Bardet in maglia gialla! Tutti i big insieme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Ildesi è aperto con unaestremamente avvincente e già entrata nella storia: 206 km da Firenze a Rimini, per lavolta nella storia la Grande Boucle è scattata dall’Italia. Una frazione particolarmente complessa dal punto di vista altimetrico, con le salite di Barbotto, San Leo e San Marino che si sono fatte sentire nelle gambe degli atleti.si regala la giornata sognata per tutta una vita: attacca sul Barbotto, raggiunge il compagno di squadra Frank van den Broek, guadagnano quasi due minuti di vantaggio, riescono a conservare una manciata di secondi sul gruppo e arrivano in parata. Ilse vince la frazione e si regala ladella carriera a 33 anni suonati, alla sua ultima apparizione aldedel ritiro.