Chicago Med perde uno dei suoi protagonisti prima della stagione 10

(Di sabato 29 giugno 2024)Med subirà un altro cambiamento nella prossimaserie. Venerdì è stato reso noto che la starserie Dominic Rains, che nella serie interpreta il dottor Crockett Marcel, ha lasciatoMed come personaggio regolare con la finenona. Secondo Variety, non è chiaro se Rains tornerà a riprendere il suo ruolo come guest star in futuro. Data la natura interconnessa del franchise OneNBC, Rains ha interpretato il medico anche in episodi diFire eP.D. Rains si è unito per lavolta al cast diMed nel ruolo di Crockett Marcel nella quinta. Il finale9 ha preparato un’uscita di scena per Crockett, mostrando il medicore un giovane paziente dopo aver deciso di non operarlo e, successivamente, il padre del paziente porre fine alla propria vita.