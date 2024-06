Bonificate le spiagge di Santa Marinella Tidei | Abbiamo provveduto a portare della sabbia pulita e certificata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

29 giugno 2024 – Nuovi ampi tratti di arenile libero sono stati completamente bonificati riqualificati ed è stata ricreata l'ampia spiaggia difine sita accanto agli stabilimentiPasseggiata a Mare di. Iniziati nei giorni scorsi si sono conclusi in previsione dell' arrivo dei turisti atteso per questo fine settimana, alcuni importanti interventi , per altro già chiesti anche da residenti e villeggianti che hanno reso ancor più fruibile il litorale diSevera e. " In particolare – spiega il sindaco Pietrovoluto dar seguito alle richieste che ci erano pervenuto nelle settimane passate, e, per ripristinare l'arenile libero nella zona centralecittadina che è anche una delle aree più frequentate da abitanti, villeggianti e comitive di giovani che potranno continuare a godere gratuitamente di questa spiaggia.