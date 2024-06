Apokalypse CIAO | i giornali stranieri ‘festeggiano’ l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Un malcelato sospiro di sollievo. È quello che si nasconde nei titoli di apertura di molti, che hanno salutatodella nazionale di Luciano Spalletti con ironia. E anche con un pizzico di felicità, visto che l’Italia in corsa – nonostante gli evidenti limiti della squadra azzurra – resta comunque un avversario ostico, almeno leggendo la storia delle competizioni continentali e mondiali. La notizia del, quindi, ha fatto il giro del mondo. Il quotidiano spagnolo As apre la propria versione online titolando: “Arrivederci, Italia”. Marca apre scrivendo: “La Svizzera abbatte i campioni d’pa”. L’inglese Sun parla di “Passeggiata svizzera”. Il giornale tedesco Bild apre con un meraviglioso “”, con la parola ‘’ in verde, bianco e rosso.