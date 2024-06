Svizzera-Italia a tutto Spalletti | l’ammissione sul problema degli azzurri i rigori e Scamacca

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2024) “Ho fatto il viaggio in pullman per lo stadio accanto a Buffon che in questi giorni ci ha detto tutte le cose bellissime del 2006 e di quel periodo lì per farle assorbirle a tutti. Abbiamo assorbito quelle sensazioni bellissime e dobbiamo essere al livellodel 2006. Speriamo di essere simili a quelli lì per fare bene e dare una gioia ai nostri tifosi che ci seguono dail mondo e ci spingono davanti alla televisione: sapere che ci sono è una sensazione bellissima anche se non sono presenti o sono in minoranza rispetto agli avversari allo stadio. Il gol di Zaccagni? Quel gol lì è venuto perché fino all’ultimo secondo siamo stati dentro alla partita con applicazione e sacrificio. Vedere quello Shanghai umano dopo che la palla era entrata in rete, è un qualcosa che ti rimane addosso.