Serie C il programma della nuova stagione | Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe nel girone A

(Di venerdì 28 giugno 2024) Sono stati ufficializzati, nella mattinata di venerdì 28 giugno 2024, i gironi del campionato diC in vista2024/25. Come era atteso,23 esono state inserite all’interno del raggruppamento A, ovvero quello che comprende le formazioni ubicate nel Nord Italia. Dopo aver raggiunto i playoff nellad’esordio, dunque, i nerazzurri ripartiranno con l’intento di ripetere un campionato di grande livello, sempre sotto la guida tecnica di Francesco Modesto. Per quanto riguarda l’, invece, si andrà avanti nel segnocontinuità con Giovanni Lopez al timone di una squadra che nella passataha saputo centrare con pieno merito l’obiettivosalvezza. Il campionato inizierà domenica 27 agosto 2024 e terminerà il 27 aprile 2025, con un’importante novità a forti tinte bergamasche.