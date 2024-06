Mara Venier 18 anni di matrimonio con Nicola Carraro Ma bacia l’ex

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 28 giugno 2024) Quella traè una favola d’amore che è diventata “maggiorenne”: oggi 28 giugno, la coppia festeggia 18di(e 24 insieme). Ma non fisicamente.al momento si trova a Santo Domingo, mentre la conduttrice di Domenica In è in Puglia. E ieri sera, per scherzo, si è concessa un bacio con il suo ex storico, Jerry Calà. Su Instagram, laha condiviso un carosello di foto con le rose che le ha donatoe alcuni scatti del giorno felice delle nozze.festeggia 18diconLontani, ma solo fisicamente, sono passati 18daldi: un legame, il loro, che si è consolidato nel tempo, divenendo un punto di riferimento importante per la conduttrice, tanto da pensare di lasciare Domenica In per godersi gliinsieme ain quella splendida cornice che è Santo Domingo, tanto cara alla coppia.