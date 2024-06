Francesca Barra curiosità e vita privata della giornalista di Rete 4

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 28 giugno 2024) Siete sicuri di sapere tutto di? Laha esordito giorni fa alla guida di 4 di sera insieme a Roberto Poletti. “Sugli argomenti che tratteremo non abbiamo la stessa visione. Quindi ogni tanto”, è con queste parole che Roberto Poletti ha presentato solamente qualche giorno fa a Mattino Cinque la nuova trasmissione di4 4 di sera che sta conducendo proprio in questo periodo insieme a. I telespettatori se ne saranno accorti, la differenza di vedute tra i due spesso emerge, ma forse potrebbe rappresentare il vero punto di forza del programma. Laguida 4 di sera insieme a Roberto Poletti – notizie.com (Fonte foto @Mediaset Infinity)Attendeva un ruolo del genere da tempo, che andasse oltre le apparizioni da opinionista, come ad esempio quando ha vestito i panni dell’ospite fissa all’interno de La pupa e il secchione 4 su Italia 1 oppure la comparsata al Festival di Sanremo insieme a Claudio Santamarina, si scatenarono sulle note di Bam Bam Twist di Achille Lauro.