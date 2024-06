Euro 2024 Yakin | Abbiamo lottato duro per essere qui siamo preparati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Murat, Ct della Svizzera, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Svizzera-Italia, match valido per gli ottavi di finale di: “avuto il tempo di allenarci ai rigori. Tutti hanno avuto la possibilità di tirare in allenamento e noipreso qualche appunto. Ma, ovviamente, non è la stessa cosa sotto pressione e in una situazione di stress. Noil’esperienza del torneo precedente, ma speriamo che la partita si decida in anticipo con la nostra vittoria”. “molto duramente per arrivare fin qui, e queste sono partite speciali. Anno dopo anno con la nazionale svizzera ci sono delle partite molto interessanti.molto contenti di giocare contro l’Italia, e penso che sarà una partita molto aperta.