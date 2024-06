Calcio Luciano Spalletti sul match contro la Svizzera | Tanta emozione ma voglia di fare bene Dimarco out

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) L’Italia prepara il suo ottavo di finale per quanto riguarda i Campionati Europei didi Germania 2024. Domani alle 18.00 a Berlino sarà lala rivale degli Azzurri per una sfida delicata che parte senza una favorita d’obbligo. Oggi il commissario tecnicoha presentato ildell’Olympiastadion: “L’è sempre, in questo stadio che ci ricorda il 2006 ancora di più. Nel viaggio con Buffon abbiamo assorbito tutte le emozioni che ci ha raccontato. Ora c’è da qualificarci però perché vedere i nostri tifosi gioire è veramente bello. La rete di Zaccagni? Quella rete è arrivata perché siamo arrivati fino all’ultimo secondo in partita, con ordine e sacrificio. Qualcosa quindi era già scattato. Sono convinto di vedere cose bellela”.