Atletica | assemblea elettiva Fidal a Fiuggi l’8 settembre

(Di venerdì 28 giugno 2024) Si terrà domenica 8, in provincia di Frosinone, la 44anazionale ordinariadella Federazione Italiana diLeggera. È quanto approvato a maggioranza dal Consiglio federale, che si è riunito oggi pomeriggio a La Spezia, alla vigilia dei Campionati Italiani Assoluti, al via nella mattinata di sabato. L’rinnoverà le cariche federali (Presidente, Consiglio federale, Presidente del Collegio dei revisori dei conti) per il prossimo quadriennio. Nominate inoltre la Commissione verifica poteri e la Commissione elettorale nazionale e approvate a maggioranza le modifiche allo statuto trasmesse dal commissario ad acta, che recepiscono i principi fondamentali degli statuti delle FSN. Il Consiglio Federale dellaha infine approvato a maggioranza anche il bilancio consuntivo 2023 che chiude con un utile di esercizio pari a 314.