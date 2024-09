MILF da dove arriva questo termine?

Leggi tutta la notizia su bellezze.tv

(Di sabato 22 giugno 2024) Chi naviga in rete (in particolare sul arancione e nero) o guarda serie TV, in particolare quelle americane, si è sicuramente imbattutto nel”. Ma cosa significa davvero questa parola anziacronimo? Dae perché oggi è così popolare? Scopriamolo insieme, con un pizzico di ironia e leggerezza. Che cos’è unaè un acronimo inglese che sta per “Mother I’d Like to Friend” (anche se la parola “Friend” in realtà ha un significato un po’ più piccante e spesso è sostituita con ilf*ck). In parole povere, indica una madre che mantiene un fascino irresistibile, nonostante l’età e gli impegni familiari. Insomma, una mamma che fa girare la testa, e non solo per il suo carisma materno. Le origini delIlha iniziato a guadagnare popolarità verso la fine degli anni ’90, grazie al cinema e alla cultura pop americana.