Variante Corsalone interviene la Lista Civica Chiusi della Verna

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 –la: «La possibile realizzazionedel, lungo la SR71 del Casentino,rischia di portare ad effetti rischiosi dal punto di vista sociale ed economico sul territorio, in primis per la possibile perdita di posti di lavoro. Siamo abituati a pensare che le nuove infrastrutture stradali portano agevolazioni, sviluppo sociale e crescita economica, ma in questo caso avverrebbe assolutamente il contrario. Questa è la visione che sostengono da diversi anni, con forza, i cittadini e le forze economiche del territorio. Tutti hanno ormai capito che, una volta tolta la viabilità attuale, con lasi arriverebbe ad un isolamento assoluto del paese, come si è visto in altre località e frazioni del Casentino.