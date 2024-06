Ulisse il piacere della scoperta | le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 3 giugno 2024), il: ledeldisu Rai 1, 3 giugno 2024– Ilè ilcondotto dache torna con una puntata speciale su Rai 1. Appuntamento in prima serata questa sera, 3 giugno 2024, ore 21.30. Di seguito lepuntata di oggi.e ospiti In occasione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato in Normandia, avvenuto il 6 giugno del 1944,torna con una puntata speciale interamente dedicata a uno dei momenti decisiviSeconda Guerra Mondiale estoria del Novecento.ripercorre le tappe del più grande sbarco militarestoria, raccontandone preparazione e conseguenze, fino alla liberazione di Parigi, il 25 agosto del 1944, che segnò la fine dell’operazione iniziata col D-Day.