Tiro con l’arco il ranking olimpico aggiornato dopo la Veronica’s Cup Azzurre ancora in lizza per il ripescaggio

(Di lunedì 3 giugno 2024) Entra nel vivo la volata finale delle qualificazioni olimpiche delconverso i Giochi di Parigi 2024, che si concluderà ufficialmente lunedì 24 giugno con la pubblicazione delmondiale che verrà utito per ildi quattro squadre (due per genere). Fari puntati in precedenza sul Preglobale di Antalya (14-17 giugno), in cui verranno assegnati gli ultimi pass diretti per la rassegna a cinque cerchi. La Nazionale italiana è già certa di portare in Francia almeno quattro rappresentanti, tre uomini (schierabili sia per l’individuale che per la prova a squadre) e una donna, quindi potrà prendere parte anche alla gara mista a coppie. Per completare l’en plein manca solamente la qualificazione del team femminile, che ha a disposizionedue chance.