Serie C Lecco senza iscrizione Ancora poche ore per trovare le risorse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il tempo delle chiacchiere è finito. Entro domani, infatti, il, così come tutte le squadre che hanno il diritto di disputare laC, dovrà consegnare in Lega Pro tutta la documentazione necessaria per formalizzare l’al campionato: domanda die fidejussione di 350mila euro inparole. Col pagamento degli ultimi stipendi arretrati, effettuato alla fine della scorsa settimana, ilpotrà consegnare una domanda dipraticamente “immacolata“. Il “nodo“ risiede nel riuscire a depositare, entro domani, la fidejussione perché fino a venerdì scorso il patron Paolo Leonardo Di Nunno (foto) non era certo di riuscire a racimolare i soldi necessari. "Ci sto provando – ci ha detto Di Nunno venerdì –, il termine del 4 è inderogabile, come mi hanno ribadito in Lega.