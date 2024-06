Rosignano l’incubo al casello sulla A21 | chi sono le vittime dello sconvolgente incidente VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Immagini da incubo. Lamiere accartocciate, il gabbiotto distrutto come se fosse esploso. La tragedia avvenuta nelautostradale disull’A12 è. E’ stato necessario un duro lavoro dei vigili del fuoco per estrarre i corpi martoriati delle tre, il 61enne Robert Friendrich Fendt, la moglie 68enne Maria Cornelia Schubert e il fiorentino Marco Acciai, 21 anni, di Pontassieve, in provincia di Firenze. L’auto, un Suv Honda, con a bordo la coppia tedesca è piombata a forte velocitàFiat 500 guidata dal 21enne in attesa al. Sull’asfalto nessun segnale di frenata. Come un missile, che ha distrutto tre vite, provocato feriti, fra quali due fratellini di 3 e 6 anni con la loro madre 35enne ricoverati nell’ospedale di Livorno.