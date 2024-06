Nidi gratis stanziate le risorse Ecco le strutture che aderiscono nell’Empolese Valdelsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Empolese, 3 giugno 2024 – La Regione Toscana ha riaperto il bando2024/2025 mettendo a disposizione del provvedimento 40 milioni di euro. Una misura che tramite un contributo garantirà alle famiglie la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia delle loro bambine e bambini. Possono accedere a “” le famiglie con Isee inferiore a 35.000 euro. I contributi saranno assicurati per la frequenza did’infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare e le domande potranno essere presentate fino alle 18 del 27 giugno 2024. Le famiglie avranno a disposizione l’applicativo on line regionale (a cui si accede con spid, cie o cns) appositamente dedicato a questa procedura, mentre il contributo massimo erogato dalla Regione per ogni bambino è di 527,27 euro per ciascuna mensilità.