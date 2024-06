Mosca | attacco in Russia con missili Usa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 3 giugno 2024) 18.50 Le forze armate ucraine avrebbero utilizzatostatunitensi Himars per colpire un sistema di difesa aerea dotato diS-300 e S-400 nella regione russa di Belgorod. Lo rende noto il canale Telegram russo di esperti militari Dva Majora. Secondo la fonte citata non ci sarebbero vittime fra i militari russi. Il canale mostra tuttavia immagini con mezzi militari in fiamme e una colonna di fumo. Si tratterebbe del primodel genere dopo l'autorizzazione data da Washington a Kiev.