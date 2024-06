L’Isola dei famosi ecco i naufraghi che accedono alla finale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 3 giugno 2024)deitutti i finalisti dell’ultima edizione: lasi terrà mercoledì 5 giugnodei, questa sera è andata in onda la penultima puntata del reality show di Canale 5. Nel corso della diretta sono stati decretati i nuovi finalisti che hanno raggiunto Edoardo Stoppa. Laverrà trasmessa in onda mercoledì 5 giugno. Isi sfidano per una nuova prova dove a vincere la sfida è stato Artur che ha conquistato un posto in. Vladimir Luxuria dallo studio informa idel nuovo duello che devono affrontare. Edoardo Stoppa ha un compito ben preciso di scegliere. La conduttrice dichiara: “Chi vince va inchi perde si aggiunge al televoto flash con Edoardo Franco”. Stoppa crea le due coppie: “Per la prova di forza scelgo Alvina e Matilde”, mentre per l’altra prova si sfideranno Aras e Samuel.