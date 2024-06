L’elopement il nuovo modo di sposarsi con una fuga romantica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le fughe d'amore per andare ain una cerimonia con pochi intimi come invitati sono in aumento negli Stati Uniti e stanno arrivando anche da noi in Italia, portate dagli stranieri che decidono di attraversare l’Oceano – o le Alpi – per dirsi sì nel nostro Paese. Sta di fatto che sempre più persone preferiscono rinunciare al matrimonio tradizionale, con centinaia di invitati e festeggiamenti che sembrano non finire più. Anni fa per questo tipo di nozze erano famose location le wedding chapel a Las Vegas, come la Graceland Chapel. Ma bastava anche solamente andare in municipio. Oggi ci sono formule più personalizzate, adatte ai desideri e alle esigenze degli sposi. Si tratta di cerimonie simboliche che non hanno valore legale: prima o dopo, dunque, bisognerà unirsi in matrimonio presso una sede comunale.