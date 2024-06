Le maglie delle squadre di calcio di serie A Dove lo stile e il design fanno i conti con il business

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nascono le prime indiscrezioni sulle divise calcistiche per la prossima stagione, e con loro anche la preoccupazione per le fantasie stridenti che caratterizzano lette. Footy Headlines - sito calcistico specializzato - rivela in esclusiva alcune tra le novità della stagione 2024/25. La Roma sposerà un nuovo rosso, questa volta più scuro del solito, simile alla prima maglia della stagione 2019/20 color burgundy. Se parliamo didiscutibili, anche il prossimo anno l'Inter non verrà apprezzata per la sua prima maglia, sembra infatti aver deciso di optare per una fantasia astratta, molto lontana dalle elegantitte di un tempo. La Juventus, contrariamente all'anno precedente, sembra stia puntando verso la giusta direzione grazie al ritornoclassiche strisce verticali, riportandoci indietro alla divisa della stagione 2021/22.