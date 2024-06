Las Palmas | Il Las Palmas raggiunge un accordo con il terzino Álex Muñoz

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 3 giugno 2024) 2024-06-03 12:17:14 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: El lavoro negli uffici dell’UD Lasnon si ferma. Secondo il presidente, la squadra Ha già chiuso sette acquisti per la prossima stagione), ma arriveranno più giocatori. Una posizione ricercata sul mercato è quella delmancino. La marcia di Sergi Cardona lascia uno spazio libero. Una posizione che potrebbe anche indebolirsi ulteriormente con la più che possibile partenza di Sinkgraven. Luis Helguera e Deivid si muovono su quel palco, che hanno messo gli occhi su, difensore del Levante. Con la fine del campionato è terminato anche il suo contratto con il Levante. Solo la promozione lo ha rinnovato automaticamente, ma i valenciani non sono riusciti nemmeno ad accedere ai ‘playoff’.