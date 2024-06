La proposta di Elodie alla ballerina di Amici | collaborazione bomba in vista?

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 3 giugno 2024) ' Black Nirvana' diè già considerato uno dei tormentoni dell' estate 2024. La cantante, di recente, ha fatto unaa unadi: ecco di chi si tratta. Ladidiin? Sui social, il video dell' esibizione disulle note di Black Nirvana è stato visto da diverse migliaia di fan e tra loro c' era pure Isobel Kinnear. Ladiha commentato il post dell' annuncio delle date del suo prossimo tour 2025 con un ' oddio voglio venire' . Ma Isobel non si aspettava certamente chereplicasse al suo commento, facendole anche una. La cantante, infatti, le ha chiesto di unirsi al suo corpo di ballo. Unache non ha lasciato indifferente laaustraliana che ha replicato entusiasta: “non chiedermelo due volte”.