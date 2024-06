Fine della violenza a Gaza | le Maldive vietano l' ingresso ai cittadini israeliani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Lehanno annunciato che vieteranno l'nel Paese ai titolari di passaporto israeliano in risposta alla prosecuzioneguerra ae ai recenti bombardamenti di campi di sfollati a Rafah. L'ufficio di presidenza delle, Paese insulare dell'Oceano indiano noto soprattutto per la sua industria del turismo, ha dato l'annuncio tramite un comunicato stampa ieri. Il presidente maldiviano, Mohamed Muizzu, ha deciso di imporre il divieto su raccomandazione del consiglio dei ministri, si legge nel comunicato. Le leggi del Paese verranno modificate e sarà istituito un sottocomitato di gabinetto per supervisionare l'attuazione del provvedimento, ha riferito l'ufficio del presidente. Il ministero degli Affari esteri israeliano ha reagito all'annuncio raccomandando aidi evitare viaggi verso il Paese, e a quanti già vi si trovano di «considerare di lasciare il Paese, poiché se si trovassero in difficoltà per qualsiasi motivo, sarebbe difficile per noi aiutarli».