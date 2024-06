Ex naufrago stronca la nuova edizione de L’Isola | Disastro tutto sbagliato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 3 giugno 2024) Che questadedei Famosi non sia piaciuta al pubblico quanto le precedenti è chiaro e lo dimostrano anche i dati auditel. Tra chi non ha gradito le avventure dei nuovi concorrenti c’è anche un noto ex. Luca Vismara prima ancora di diventare un concorrente deera un esperto e grande fan del reality e in questi mesi non ha mai smesso di commentare il programma sui social e anche in un’intervista concessa a SDL Tv. L’exe cantante di Amici ha promosso Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno, mentre ha bocciato quasiil resto, a partire dal cast di questa Isola (e ha ragione da vendere). Ci sono tre ere di #Isola più o meno: – Simona Ventura, dello splendore fino al 2011 ( + parentesi ALL STARS Savino).