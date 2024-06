Europee il Ppe già pensa alle nomine | quadro chiaro dai leader il 17 giugno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le urne si devono ancora aprire ma idei partiti europei giàno al dopo. Avere unsulla spartizione dellegià lunedì 17, a una settimana dal voto, è l'obiettivo del Partito popolare europeo. Manfred Weber sa di avere già la vittoria in tasca e che il Ppe sarà riconfermato la prima forza a cui spetterebbe la nomina della Commissione europea ma al Consiglio europeo prima e poi col voto segreto al Parlamento potrebbe succedere di tutto. Ecco perché vorrebbe che dalla cena informale dei 27 capi di Stato e di governo prevista per il 17 sera emerga unsul colore delle caselle dei 'top jobs' da occupare. Se tutto andrà liscio Weber chiederà la conferma di Ursula von der Leyen, di conseguenza ai socialisti spetterebbe il posto di presidente del Consiglio europeo (si parla dell'ex premier portoghese Antonio Costa) e ai liberali quello di Alto rappresentante per la politica estera (in lizza la premier estone Kaja Kallas).