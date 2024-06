Esplosione di Suviana la verità nelle scatole nere | via l’incarico ai due esperti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bologna, 3 giugno 2024 - Sarà conferito giovedìall’ingegFlavio Franceschini e Alberto Sacchetti, per analizzare i dispositivi elettronici e informatici, tra cui presumibilmente anche il sistema 'Scada', ledella centrale Enel Green Power del lago dia Bargi. BOLOGNA. Incidente alla centrale elettrica di Bargi sul bacino diLa Procura conferiràai due dipendenti di Terna che avranno l'aiuto di ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia postale. La Procura, con i pm Flavio Lazzarini e Michela Guidi, procede per disastro colposo, omicidio colposo sul lavoro plurimo e lesioni colpose sul lavoro. Il fascicolo, al momento, è sempre a carico di ignoti. È il secondo accertamento non ripetibile e sostanzialmente segue quello già avviato il 3 maggio, con quattroincaricati di accertare le cause dell'incidente sul lavoro del 9 aprile scorso che ha provocato sette morti e altre sei persone sono rimaste ferite dopo uno scoppio e dei crolli conseguenti.